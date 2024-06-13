Трое журналистов НТВ получили ранения в Горловке

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что три сотрудника телеканала НТВ получили тяжелые ранения, выполняя профессиональные обязанности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Приходько РИК».

По данным мэрии, ранения получили корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и еще два сотрудника канала. В этот момент они работали в поселке Гольмовский в ДНР. Всех пострадавших госпитализировали.

Врачи сообщили ТАСС, что раненые сотрудники НТВ находятся в операционной. Они в коме.

В конце мая оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранение при взрыве в Харьковской области. Взрыв на одной из дорог Волчанска стал результатом дистанционного минирования. Корреспондент получил нетяжелое ранение, позже Пушину оказали помощь в больнице.