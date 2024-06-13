Безбилетник сбил с ног контролера в столичном метро и попал на видео

Мужчине грозит тюремный срок за то, что он толкнул старшего контролера на станции метро «Савеловская» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

По данным правоохранительных органов, мужчина прошел в метро по чужой социальной карте, не оплатив проезд. Его правонарушение попыталась пресечь инспектор ГКУ «Организатор перевозок», остановив его возле эскалатора. Злоумышленник в ответ на законные требования сильно толкнул женщину — она упала на пол.

В прокуратуре объяснили, что в московском метро проводится контроль оплаты проезда. Контролер выступает должностным лицом, которое осуществляет проверку и контроль оплаты проезда и провоза багажа, выступая представителем власти.

Таким образом, мужчине грозит ответственность по ст. 318 УК РФ — она предполагает наказание за применение силы в отношении представителя власти, вплоть до тюремного заключения. Кроме того, злоумышленника могут наказать административным штрафом за неоплату проезда в метро. Прокуратура Московского метрополитена контролирует ход дела.