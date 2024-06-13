Туши тюленей с отрубленными головами нашли в Мурманской области

На берегу моря возле поселка Умба в Мурманской области обнаружили туши гренландских тюленей с отрубленными головами и привязанными к ластам веревкам. Как сообщает RT, местная жительница Анна обнаружила трупы вечером 12 июня.

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По мнению женщины, в произошедшем могут быть виноваты браконьеры. Анна рассказала, что на месте были видны следы от шин и того, что тела тюленей тащили. В управлении МВД по Мурманской области заявили, что прибывшие на место полицейские не обнаружили трупов млекопитающих, но проводят проверку.

Отметим, что накануне региональная полиция заявила о схожем случае. 11 июня в дежурную часть поступило заявление об обнаружении мертвых животных на берегу Белого моря. Следственно-оперативная группа полиции обнаружила вдоль береговой линии села Кузрека 13 туш гренландских тюленей, в стадии «сильного разложения и гниения».

Источник RT в правоохранительных органах области заявил, что тюлени, скорее всего, умерли во время ледохода, а их туши порезало льдинами. Веревки на конечностях могут быть от рыболовных сетей: эти животные часто вытаскивают рыбу из сеток и застревают в них.