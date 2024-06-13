МВД и ФСБ вскрыли на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей

Сотрудники ФСБ и МВД вскрыли на Северном Кавказе масштабную схему хищения пенсий и социальных выплат с использованием поддельных документов стран ЕС, ущерб оценивается в один миллиард рублей. Lenta.ru

«Были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России. RT на русском

Кроме того, по данным ФСБ, участники организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между ГУП и физическими лицами, на основании которых на расчетные счета ГУП поступали деньги, которые затем обналичивали и присваивали. ТАСС