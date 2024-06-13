Суд оставил в СИЗО начальника ГУ связи ВС РФ Шамарина

Военный суд отказался отпустить из СИЗО начальника Главного управлении связи — заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает ТАСС.

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Напомним, что Шамарина обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере с использованием служебного положения). По версии следователей, в период с 2016 по 2023 год военный получил взятку от гендиректора Пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этой же компании Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение поставок продукции по госконтрактам.

Защита главы управления связи обжаловала его арест. На заседании они заявили, что Шамарин не согласен с квалификацией дела и оспаривает ее, но активно сотрудничает со следствием и «изначально дает показания». Сам генерал-лейтенант, прося о смягчении меры пресечения, заявил, что не собирается скрываться от правосудия и оказывать давление на свидетелей в случае перевода на домашний арест.

Военный прокурор и следователь выступили против смягчения меры пресечения. Второй Западный военный окружной суд поддержал их позицию и сохранил назначенный ранее арест.

Адвокат Шамарина также рассказал ТАСС, что показания на его подзащитного дали четыре свидетеля — все они осуждены за мошенничество. Генерал-лейтенант находился в разработке ФСБ и в деле есть справка от департамента службы. Сам военный своей вины в получении взятки не признает.