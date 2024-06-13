Женщина с трехлетним сыном выпали из окна в Петербурге

Женщина 24 лет вместе с трехлетним ребенком выпала из окна дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 13 июня, сообщил портал 78.ru.

Инцидент произошел в доме у матери девушки. Молодая мама пришла в гости с трехлетним ребенком. В момент пока взрослые разговаривали ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа. Когда произошедшее увидела мама мальчика, то устремилась в окно вслед за ним.

На место прибыла бригада скорой помощи, девушку доставили в тяжелом состоянии в реанимацию, у нее перелом поясничных позвонков, серьезные травмы головы, груди и ног. Ребенок получил ушиб головного мозга, перелом лобной кости и закрытую мозговую травму. Он находится в реанимации, сообщил портал 78.ru.

Утром, 13 июня, на юго-востоке столицы из окна жилого дома выпали двое детей двух и четырех лет. Малыши оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса. Дети находились без присмотра родителей непродолжительное время, их госпитализировали.