Двоих участников банды Басаева задержали спустя почти 25 лет

Правоохранительные органы задержали двух боевиков банды Басаева спустя почти 25 лет после нападения на военнослужащих Минобороны у станицы Червленная в Чечне. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ и в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области - граждан России Муртазали Алимгиреева 1978 года рождения, и Алимхана Кадрашова 1969 года рождения, не понесших за это уголовного наказания. Фигуранты установлены по адресам: А. Кадрашов - Ханты-Мансийский автономный округ, г. Лянтор; М. Алимгиреев - Ямало- Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой. Они доставлены в следственные отделы СК России по ХМАО и ЯНАО, где им предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ", - сообщили в ЦОС.



Новоуренгойским городским судом ЯНАО и Сургутским городским судом ХМАО они заключены под стражу.

Как отметили в СК, установлено, что в 1999 году Алимгиреев и Кадрашов добровольно вступили в банду Басаева и Хаттаба. Рано утром 4 октября 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики находившиеся на подготовленных позициях участники банды, в том числе Алимгиреев и Кадрашов, действуя под общим руководством Хаттаба, совершили вооруженное нападение на военнослужащих Минобороны РФ. В результате массированного обстрела были убиты 15 военнослужащих, 28 получили ранения различной степени тяжести, добавили в СК.

Фигуранты были задержаны при содействии ФСБ, Управления "С" ("Смерч") ЦСН ФСБ России и ОМОН "Север" Управления Росгвардии по ЯНАО. В настоящее время с ними проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление их роли в банде, проверяется причастность к иным преступлениям.