Стрельбу у монастыря под Калугой открыл сбежавший из зоны СВО военный

Стрельбу у монастыря в Калужской области открыл военнослужащий, который, предположительно, самовольно покинул зону спецоперации. Об этом в четверг, 13 июня, пишет Baza.

По ее сведениям, 31-летний военный Андрей Д. накануне вечером остановил автомобиль с двумя женщинами недалеко от стоянки Веденского мужского монастыря Оптина пустынь. Он был вооружен автоматом.

Военный приказал женщинам выйти из транспортного средства и передать ему ключи. Андрей Д. стрелял в воздух и в землю — одна из пуль отрикошетила от асфальта и задела бедро женщине. Нападение сняла камера регистратора другой машины.

После нападения военнослужащий скрылся в лесу. Через несколько часов стрелка заметили в Козельске. Сотрудники полиции потребовали от него сдаться, сделали несколько предупредительных выстрелов, но военному удалось сбежать, передает Telegram-канал.

Неизвестный открыл стрельбу у монастыря Оптина Пустынь под Калугой

Устроившего стрельбу возле монастыря задержал спецназ Росгвардии около 5 утра 13 июня. Его нашли на берегу реки Жиздра неподалеку от поселка Механический завод. С собой у него были автоматическое оружие и боеприпасы.

Епископ Иосиф ранее сообщал, что в самом монастыре стрельбы не было. Позднее стало известно, что женщина, получившая ранения, является иконописцем. Отмечалось, что она получила касательное ранение ноги.