Пьяный мужчина поджег чайхану на севере Москвы и сбежал

Пьяный мужчина облил бензином и поджег ресторан «Чайхона Айва» на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев.

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Инцидент произошел на Головинском шоссе. Ранним утром в заведение ворвался выпивший злоумышленник — он облил дверь ресторана горючей жидкостью, поджег и сбежал. В момент происшествия в помещении находились несколько посетителей и персонал: они вызвали пожарных и самостоятельно потушили огонь.

По предварительной информации, никто не пострадал. Как сообщает MSK1.RU со ссылкой на представителей «Чайхона Айва», поджигателя еще не поймали. Сейчас в заведении все в порядке, и оно планирует открыться.

В пресс-службу МВД по Москве данные о нападавшем пока не поступали. Оперативные службы продолжают искать преступника. Обстоятельства инцидента и мотивы мужчины выясняются.

Напомним, что в начале мая мужчина заживо поджег знакомого на лестничной клетке дома в поселении Внуковском в Новой Москве. В отношении 41-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жесткостью, общеопасным способом).