Крупнейшая взятка в истории РФ: что известно о деле экс-следователей

Городской суд Балашихи рассмотрит уголовное дело о получении крупнейшей взятки в современной российской истории. Экс-сотрудники Следственного комитета (СК РФ) — 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев и 27-летняя старший лейтенант Кристина Ляховенко обвиняются в получении 2,7 тысячи биткоинов (7,3 миллиарда рублей на момент совершения транзакций — прим. «ВМ»). Средства бывшим следователям передали хакеры из группировки Infraud Organization. «Вечерняя Москва» ознакомилась с деталями резонансного дела.

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Что известно о Тамбиеве

Одно из самых резонансных дел связано с именем хакера Марка Бергмана. Именно по его заявлению было возбуждено уголовное дело о крупнейшей взятке в истории РФ. В его основу легли показания адвоката Романа Мейера, который оформил явку с повинной.

По данным следствия, Мейер в период юридической практики вымогал деньги у своих клиентов. Как-то раз его клиентами стали хакеры Константин и Марк Бергманы, представляющие группировку Infraud Organization. Вместе с ними работал некий эстонский гражданин Кирилл Самокутяев. Эти трое руководили маркетплейсом в даркнете. Там они продавали номера социального страхования и данные банковских карт. Для Мейера они арендовали в деловом центре «Москва-Сити» офис.

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Мейер уже тогда благодаря родственным связям был знаком с главой отдела СКР по Тверскому району столицы, майором юстиции Маратом Тамбиевым. Это знакомство очень помогло Мейеру, когда в 2020 году в квартиру его клиента — хакера Бергмана — ворвалось пять незнакомцев. Неизвестные представились сотрудниками ФСБ, которых курировал реальный полковник МВД Ярослав Суковицын. Незваные гости изъяли у хакера ценности на общую сумму пять миллионов рублей. После чего Бергман обратился за юридическими услугами к Мейеру. Последний за помощью обратился к следователю Тамбиеву.

Благодаря содействию следователя было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса России 161 «Грабеж». Тогда Тамбиев в качестве благодарности за помощь получил полмиллиона рублей. И это дело стало началом целой цепочки коррупционных схем, в котором Мейер и Тамбиев играли главенствующие роли.

Размер взяток

Затем Тамбиев стал на регулярной основе получать взятки через юриста Мейера. В СК во время расследования дела о грабеже выяснили, что следователь сначала получил 2,5 миллиона рублей. А потом дополнительно 22,5 миллиона рублей (250 тысяч долларов) за укрытие хакерской деятельности подзащитных своего «компаньона».

Потом еще 31,5 миллиона рублей Тамбиеву вручили за то, что он предоставил Бергману госзащиту. В то же время этими деньгами хакер отблагодарил майора юстиции Марата Тамбиева за задержание и арест Султана Гасамбекова — двоюродного брата Бергмана. Однако в 2021 году хакер и его брат сами стали фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса.

Тамбиев же и тогда пришел на помощь. Дело попало к следователю СК, старшему лейтенанту Кристине Ляховенко. По иронии судьбы ее прямым начальником оказался Тамбиев. Чтобы не оказаться в следственном изоляторе, подозреваемые передали майору взятки на 53,2 миллиона рублей и 750 тысяч рублей. Когда же начались обыски, то у хакеров на флешках нашли криптокошельки с суммой 5212,9 биткоина — это более 356 миллионов долларов.

Вместо того чтобы наложить арест на электронные деньги, Тамбиев предложил разделить их между собой, следователем Ляховенко и своим заместителем Дмитрием Губиным. Затем Тамбиев неоднократно вымогал взятки с обвиняемых хакеров. В какой-то момент хакер Марк Бергман устал «снабжать» следователя деньгами и решил написать на него заявление в полицию.

Папка с названием «пенсия»

В марте 2022 года Тамбиев был задержан и арестован. Биткоины, которые были им получены, нашли в его компьютере. Он хранил их на криптокошельке в папке с названием «Пенсия». В июне минувшего года Никулинский суд столицы конфисковал у следователя 1032,1 биткоина на общую сумму 23,98 миллиона долларов (более 2 миллиардов рублей).

Предполагаемая сообщница Тамбиева — Ляховенко тоже была задержана в сентябре прошлого года. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако позже отправили в следственный изолятор.

Потом был заочно арестован третий фигурант дела — экс-заместитель Тамбиева — Дмитрий Губин.

В чем обвиняются

Майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Экс-следователю инкриминируют десять эпизодов получения взяток на сумму более 1,5 миллиона долларов, 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей), а также попытку заполучить еще 1,3 миллиона долларов.

Губину и Ляховенко тоже инкриминируют часть 6 статьи 290 и статью 286 УК РФ. Более того, госпожу Ляховенко обвиняют в фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.

Следствие считает, что своими действия Тамбиев и Ляховенко «дискредитировали правовую деятельность государства по борьбе с преступностью».

23 мая Верховный суд направил в Балашиху дело двух следователей. 13 июня стало известно, что дело поступило в суд.

«Я не виноват»

Бывший следователь Тамбиев не согласен с обвинениями в его адрес. Он заявил, что адвокат Мейер оговорил его, дабы смягчить свой приговор. Тамбиев рассказал следствию, что юрист сам присваивал деньги клиентов.

Немаловажно и то, что правоохранители не обнаружили у Тамбиева крупных наличных денег или имущества. Сторона защиты задержанного уверяет, что следствие слишком доверилось Мейеру. Сообщница Тамбиева тоже свою вину не признает.