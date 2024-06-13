Задержан подозреваемый в стрельбе у Оптиной пустыни

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе на дороге недалеко от монастыря Оптина пустынь, в результате которой пострадала женщина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В настоящее время мужчина — 31-летний житель города Сосенский — задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, у него изъято автоматическое оружие», — сообщила она.



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Подозреваемый был задержан по горячим следам. В отношении мужчины заведено уголовное дело.

Сообщалось, что посреди проезжей части в Козельском районе Калужской области мужчина устроил стрельбу, пострадала женщина. Она получила касательное ранение ноги. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Незадолго до этого появилась информация, что мужчина, открывший стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавший мимо автомобиль.

До этого в подмосковной Балашихе задержали мужчину, избившего водителя и обстрелявшего его авто.

Ранее в Омске женщина обвинила подростков в стрельбе по коляске с младенцем.