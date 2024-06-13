В Забайкалье за сутки локализовали пожары на площади более 33 тыс. га

Пожарные Забайкальского края за сутки локализовали девять природных возгораний на общей площади более 33 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

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"По оперативным данным региональной диспетчерской службы, на 8:00 (02:00 мск - прим. ТАСС) 13 июня за последние сутки на территории Газимуро-Заводского, Могочинского, Тунгиро-Олекминского и Тунгокоченского районов локализовано девять лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 33 тыс. га", - рассказали в ведомстве. По информации министерства, в тушении принимают участие 279 лесных пожарных с использованием шести единиц техники.



Кроме того, в настоящий момент действуют три лесных пожара на территории Тунгиро-Олекминского района. Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 19 тыс. га. В тушении задействованы 114 лесных пожарных.

В Забайкалье действует режим ЧС федерального уровня. Координация действий по стабилизации лесопожарной обстановки находится на личном контроле главы региона Александра Осипова. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Забайкальского края зарегистрировано 539 лесных пожаров на территории более 354 тыс. га. В прошлом году на эту дату было зафиксировано 288 лесных пожаров на площади более 48 тыс. га.