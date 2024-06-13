В стоматологической клинике Красноярска умер семилетний ребенок

Семилетний мальчик, которого мама привезла для лечения зубов в частный медицинский центр Красноярска, умер после введения препарата. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

Несчастный случай произошел в частной многопрофильной клинике 12 июня. Как рассказали в краевом главке СК, ребенок приехал в больницу с матерью для чистки и лечения зубов.

Необходимые процедуры врач должен был провести со "спящим" пациентом. Для наркоза требовалось ввести ему соответствующий медпрепарат, и мама мальчика предоставила результаты анализов, пояснили следователи.

Анестезиолог ознакомился с упомянутыми документами и, полагая, что противопоказаний нет, ввел седативное средство. Состояние пациента резко ухудшилось в процессе лечения. Попытки анестезиолога, а затем и бригады скорой помощи, реанимировать ребенка оказались безуспешными.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения специалистом профессиональных обязанностей. Правоохранители изъяли в клинике интересующие следствие документы и лекарственный препарат, который вводили ребенку. Причину его смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что семья приехала в Красноярск из Большемуртинского района ради лечения мальчика, уточнили в прокуратуре региона. Сотрудники ведомства взяли расследование на контроль.