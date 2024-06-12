В Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе произошло аварийное отключение электроэнергии», — написал он в Telegram.



Гладков уточнил, что временно без света остаются посёлки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, сёла Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной.

Ранее Гладков сообщил, что армия Украины устанавливает противопехотные мины с сейсмическими датчиками в десятикилометровой приграничной зоне.