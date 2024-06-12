Появились подробности о стрельбе в районе Оптиной пустыни

Мужчина, устроивший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь, пытался ограбить пассажиров проезжавшего мимо автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Также выяснилось, что женщина, получившая травму во время инцидента, пишет иконы для монастыря.

В Козельске вооруженный местный житель стрелял в росгвардейцев

Инцидент произошел на автомобильной дороге Козельск — Оптина пустынь вечером 12 июня. Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск.

Позднее наместник Оптиной пустыни епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал, что на территории монастыря не было стрельбы.