С компании брата Галкина* захотели взыскать более 2 миллионов рублей

Завод имени Дегтярева захотел взыскать более двух миллионов рублей с компании ООО «Оружейные мастерские», соучредителем которой является брат старший брат юмориста Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов) Дмитрий. Об этом сообщает Москвы.

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Уточняется, что сумма иска к брату шоумена составляет 2 миллиона 172 тысячи рублей. Иск был принят к производству, однако дата его рассмотрения еще не назначена. Другие подробности не приводятся.

Стала известна причина обысков у старшего брата Максима Галкина

Завод имени Дегтярева специализируется на производстве стрелкового оружия для Минобороны РФ, а «Оружейные мастерские» выпускают боеприпасы для нужд ведомства.

Ранее стало известно об обысках у Дмитрия Галкина. Сообщалось, что они прошли в его доме на Рублевском шоссе. Предполагается, что обыски проводятся в рамках расследования дела о хищениях в Минобороны.

* внесен в реестр иноагентов