Пенсионер и ребенок погибли от падения дерева в подмосковном Щелкове

Следственный комитет организовал проверку в подмосковном Щелкове из-за смерти мужчины и девятилетнего ребенка в результате падения части дерева. Об этом в среду, 12 июня, рассказали в пресс-службе СК РФ по области.

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— По предварительным данным, мужчина с внуком возвращался с пляжа по территории парковой зоны, и в момент сильного порывистого ветра с дождем они укрылись под деревом. В какой-то момент фрагмент дерева упал на них, причинив травмы, несовместимые с жизнью, — пояснили в ведомстве.



На текущий момент на месте инцидента работают криминалисты и следователи. Также организована проверка по факту нарушений в содержании территории, следует из публикации.

Днем ранее в центре столицы балкон рухнул на стоявшую под ним женщину. Она была доставлена в медицинское учреждение.

В апреле в результате падения дерева в подмосковном Подольске пострадала девочка. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомой в области виска.