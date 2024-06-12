В Екатеринбурге катер протаранил лодку на городском пруду

Катер и лодка столкнулись на городском пруду Екатеринбурга, две женщины пострадали.

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Об этом сообщила пресс-служба свердловского Минздрава.

«По пострадавшим в результате столкновения двух плавсредств в акватории городского пруда Екатеринбурга. В результате происшествия пострадали две женщины», — говорится в сообщении.



Уточняется, что одна из них находится в тяжёлом состоянии.

Ранее в Калуге следствие организовало проверку после того, как электросамокатчик сбил женщину с восьмимесячным ребёнком на руках.