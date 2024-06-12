В Москве из-за непогоды пострадали две девушки

В Москве два человека пострадали из-за сильного ливня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, пострадали две девушки в районе Вешняки и северном Медведково — обеим на ноги упали деревья. Сообщается, что им потребовалась помощь врачей, информации об их состоянии не поступало. Кроме того, на улице Вавилова дерево оборвало провода и упало на автомобиль.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в Москве в течение всей недели будут идти дожди и ливни с грозами и градом. До конца недели количество осадков превысит месячную норму, сухая погода придет не раньше выходных, подчеркнул синоптик. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столице до вечера 13 июня может выпасть от 50 до 90% месячной нормы осадков.

Ранее цены на такси в Москве выросли в 2-4 раза из-за ливня.