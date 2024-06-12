Девочку с Украины нашли мертвой в Германии

Девочку Валерию с Украины, которая до этого считалась пропавшей без вести, нашли мертвой в лесу в трех километрах от дома в Германии. Информация об этом была размещена на украинском ресурсе «24 Канал».

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Она проживала с мамой на территории ФРГ с 2022 года. Школьница исчезла 3 июня, когда отправилась в школу. Все это время полиция и местные жители искали девочку, которая пропала в районе города Дебельн.

Выяснилось, что руководство учебного заведения не сообщило родителям об отсутствии ребенка, из-за чего пропажу девочки заметили только позже днем, когда она не вернулась домой в обычное время. Сейчас правоохранительные органы Германии проводят расследование.

Спасатели 8 июня обнаружили 12-летнего Григория Креппа и его 10-летнюю сестру Викторию, которые потерялись в лесу в Слободо-Туринском районе. Ребят эвакуировали из леса и передали врачам. Дети пропали 5 июня, когда разделились с дедушкой, чтобы найти дорогу домой. В поисках были задействованы 654 специалиста и 98 единиц техники.

В Индонезии пропавшая 50-летняя женщина была найдена в брюхе гигантского питона. Женщина отправилась продавать продукты на местном рынке, свой путь она решила пройти через лес, где и пропала.