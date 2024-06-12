Популярный видеоблогер трагически погиб в 40 лет

На 41-м году жизни скончался американский артист, известный как Comicstorian. Настоящее имя - Бен Поттер.

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Бен родился 18 мая 1984 года, погиб 8 июня. Об этом его жена Натали рассказала в Сети 10 июня. По слова молодой женщины, ее муж погиб в результате несчастного случая. Детали она не назвала.

Позже из публикаций региональных СМИ стало известно, что Бен погиб в автокатастрофе: внедорожник шоумена по пока неустановленной причине перевернулся несколько раз, он умер на месте.

Отдельно подчеркивается, что полиция не считает, что "наркотики, алкоголь или превышение скорости стали причиной этой аварии".

Поттер работал в компании, занимающейся разработкой видеоигр, был артистом озвучивания, участвовал в подкастах и ток-шоу.

Главное достижение Поттера - посвященное комиксам YouTube-шоу Comicstorian, выходившее десять лет. Команда проекта заверяет, что продолжит дело погибшего.