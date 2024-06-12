В Донецке назвали последствия прилетов по центру города в День России

Житель Донецка рассказал в интервью газете «Московский комсомолец», что в День России украинские военные обстреляли республиканский центр. Он добавил, что «весь город слышал прилеты».

Собеседник газеты пояснил, что на 12 июня в городе не планировались какие-либо масштабные мероприятия. Кроме того, были закрыты учреждения культуры.

Вместе с тем, заметил он, власти намеревались открыть выставку в одном из музеев. На открытие были приглашены журналисты — «освещение мероприятия в СМИ должно было произойти пост-фактум».

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Источник отметил, что собрался и намеревался выехать из дома, с тем, чтобы отправиться на выставку. Внезапно, добавил он, «случились прилеты».

Организаторы созвонились с ним и предупредили о переносе мероприятия, резюмировал собеседник газеты.