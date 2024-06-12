Стала известна причина смерти российского моряка в Финляндии

Член российского экипажа норвежского судна погиб в 2023 году в финском порту Хамина из-за сильного ветра. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat со ссылкой на завершившееся расследование Финского центра расследования несчастных случаев (Otkes).

Инцидент произошел в феврале 2023 года. Мужчина укреплял на судне Oslo Wave 3 груз древесины и во время сильного ветра упал с высоты около 5 м. Моряка перевезли в Хельсинки для лечения, где он умер от полученных травм, пишет издание. Оно отмечает, что погибший мужчина работал на норвежском судне в течение нескольких лет и был знаком с правилами безопасности. Однако экипаж не использовал страховочные ремни, в том числе потому, что на верхней части груза не было места для их крепления.

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Расследование, проведенное Otkes, пришло к выводу, что основной причиной несчастного случая стала работа на высоте без страховочных ремней, еще одним фактором риска был сильный ветер. Норвежский центр расследования несчастных случаев также провел собственное разбирательство по этому инциденту, уточняет издание.