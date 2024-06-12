Гендиректора ЧЭМК арестовали по делу о педофилии

Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский арестован по делу о педофилии. Об этом в среду, 12 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

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— Арестован на два месяца, — передает слова представителей ведомства ТАСС.



О задержании Ходоровского стало известно накануне. В отношении директора и других лиц были возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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В начале июня правоохранительные органы задержали в Химках 50-летнего владельца табачной лавки. По данным СМИ, он приставал к подросткам и делал им неприличные предложения. Родители одной пострадавшей девочки не только написали заявление в полицию, но и устроили самосуд. Подробности преступления — в материале «Вечерней Москвы».