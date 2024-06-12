Подросток погиб от удара молнии во время грозы в Киржачском районе Владимирской области. Еще четверых несовершеннолетних доставили в больницу, сообщила пресс-служба райадминистрации во "Вконтакте".

"От удара молнии во время грозы погиб подросток. Еще четверо были доставлены в нашу районную больницу", - говорится в сообщении.



Двоих пострадавших после медицинского обследования отпустили домой, двоих - госпитализировали в районною больницу в городе Александров.

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По информации пресс-службы следственного управления СК по региону, компания подростков приехала к водоему, а когда началась гроза, они укрылись в стоящем рядом заброшенном здании, куда ударила молния. Погиб один несовершеннолетний ребенок 2009 года рождения, еще несколько получили ранения.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили медицинские судебные экспертизы, организована процессуальная проверка.