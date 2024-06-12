$89.02+0.0395.74+0.10
Войти в почту

Во Владимирской области от удара молнии погиб подросток

Подросток погиб от удара молнии во время грозы в Киржачском районе Владимирской области. Еще четверых несовершеннолетних доставили в больницу, сообщила пресс-служба райадминистрации во "Вконтакте".

Подросток погиб от удара молнии
© РИА Новости
"От удара молнии во время грозы погиб подросток. Еще четверо были доставлены в нашу районную больницу", - говорится в сообщении.

Двоих пострадавших после медицинского обследования отпустили домой, двоих - госпитализировали в районною больницу в городе Александров.

Житель Подмосковья погиб после удара молнии

По информации пресс-службы следственного управления СК по региону, компания подростков приехала к водоему, а когда началась гроза, они укрылись в стоящем рядом заброшенном здании, куда ударила молния. Погиб один несовершеннолетний ребенок 2009 года рождения, еще несколько получили ранения.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили медицинские судебные экспертизы, организована процессуальная проверка.

Происшествия
Следственный комитет
2