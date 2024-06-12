По версии следствия, им является некий С. В. Моисеев. В деле о мошенничестве генерала Ивана Попова появляются новые фигуранты. Однако главный обвиняемый свою вину отрицает. В его невиновности уверенны и в военном сообществе. Однако это уже не первые аресты для МО.

НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ

12 июня следствие предъявило обвинение в мошенничестве второму фигуранту уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. С. В. Моисеев также обвиняется в превышении полномочий. При этом его полное имя, отчество и роль следствие пока не раскрыло. Известно, что он не подавал апелляционную жалобу, которая оспорила бы арест.

«Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», - рассказали ТАСС в 235-м гарнизонном военном суде.



До этого по делу арестовали еще одного фигурант, показания которого также легли в основу судебных разбирательств.

Генерал Попов по видеосвязи из СИЗО рассказал суду о боях и окопах

Самого Попова арестовали 17 мая по уголовному делу о мошенничестве на два месяца. Позже он попросил изменить себе меру пресечения, сославшись на то, что в деле есть другие фигуранты. Защита просила отправить Попова под домашний арест. Однако суд оставил его в СИЗО. Адвокат обжаловал такое решение.

«Это решение незаконное. Суд сам указал, что смягчение меры пресечения — это компетенция следователя, и сам фактически проигнорировал решение следствия», - рассказал адвокат Попова Сергей Буйновский, заметив, что раньше в российском правосудии не было подобных случаев, когда суд отказывал в удовлетворении запроса следствия о смягчении меры пресечения.



Позже второй западный окружной военный суд отклонил жалобу бывшего командующего 58-й армией на отказ в переводе его под домашний арест. При этом Буйновский отметил, что отправка генерала Попова на СВО позволит приостановить дело. Так, согласно законодательству, непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попова могут отправить в зону спецоперации. Сейчас защита уже готовит соответствующие документы, в которых будет просить отправить фигуранта дела в зону СВО.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость превышает 130 млн рублей. При этом Попов свою вину отрицает.

Однако, по данным следствия, он действовал в составе организованной группы с погибшим во время СВО генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и Моисеевым. Цоков погиб в зоне спецоперации летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России.

Следствие полагает, что погибший генерал перевел на банковскую карту Попова часть средств, якобы полученных за реализацию металла. По данным источника, в распоряжении экс-командующего 58-й армией оказались 500 тысяч рублей, причем Попов якобы одолжил, а не похитил эти средства.

ЧЕСТНЫЙ, НЕВИНОВНЫЙ

Между тем военное сообщество не верит в виновность генерала Попова. Например, бывший главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН выразил мнение, что обвиняемый «не способен на такое».

«Я знал Попова как грамотного, способного, умелого командира. Я его знаю достаточно давно. Я даже не знал о задержании и обвинениях. Для меня это крайне удивительно и неприятно. Насколько я знаю Попова, он не способен на подобное, тем более в то время, когда был такой тяжелый момент. Там просто не до того было! Не верю я в это, не могу, для меня это просто крайне удивительно», - рассказал он.



В невиновности Попова уверен и депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев. А военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале назвал арестованного генерала своим другом и «служакой», которого нельзя упрекнуть в меркантильности.

«Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Ему можно было бы простить безжалостную правду о положении дел в армии. Уверен, что разберутся, не казнят», - заявил он.



Не верит в виновность обвиняемого генерала и глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Я знаю Попова как честного, достойного и порядочного русского офицера, боевого генерала, которого застать в штабе было намного сложнее, чем на передовой. Он требовательно и строго относился к выполнению поручений, а подчиненные видели от него заботу и уважение. Не могу найти ответ на вопрос — как можно было бы украсть 2000 тонн металла, да еще и с передовой таким образом, чтобы об этом не стало широко известно?», - написал он.



УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА В МИНООБОРОНЫ

В то же время это уже не первые аресты в Министерстве обороны за последнее время и в целом за период спецоперации. Так, 23 мая задержали начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа полковника Владимира Вертелецкого по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущербу государству на сумму свыше 70 млн рублей.

Тогда же задержали, а позже арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. У него провели обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. 24 апреля по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован замминистра обороны Тимур Иванов, а позже и руководитель главного управления кадров военного ведомства Юрий Кузнецов.

При этом бывший начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов уверен, что аресты генералов из военного руководства страны никак не повлияют на ход спецоперации, и им найдется «честная замена».

«Давно нужно было призывать к ответу всех, коррупция и большие взятки — это очень серьезно. Поэтому я бы не связывал это с СВО. Когда появляется возможность у человека, который склонен к этому, он начинает это совершать. Аресты никак не скажутся на ходе СВО. Есть подчиненные, у них есть смена, есть, кому заменить. Главное, чтобы пришли честные люди. Чтобы такие случаи не повторялись, должна быть система именно правовая, которая сама не погрязла в коррупции. Нужно проявить требовательность и делать это быстро, а эти вопросы обычно затягиваются. Более того, нужно вести профилактическую работу, но не в рамках отдельных мероприятий. Система должна работать, для этого отвечать за это должны все. Самые огромные деньги сейчас в Минобороны, спрос должен быть систематическим», - заметил он в беседе с НСН.



При этом некоторые чиновники из Минобороны ушли в отставку. В том числе командующий 20-й общевойсковой армией генерал-лейтенант Сухраб Ахмедов, пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская и даже сам глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Президент Владимир Путин назначил на пост министра обороны России бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг «кампанейщину» в уголовных делах против чиновников Минобороны.