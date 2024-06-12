Подростки обрили девушку и жестоко избили толпой

Подростки из Улан-Удэ жестоко напали на девушку. Об этом сообщает Telegram-канал "Информ Полис".

На ситуацию обратили внимание местные жители, которые заметили видео с издевательствами в местном чате. На кадрах заметно, как подростки сначала наносят девушке несколько ударов, затем что-то говорят пострадавшей и продолжают избиение. В какой-то момент школьница падает, но вскоре поднимается и нападавшие снова бьют.

По информации источника, компания не только била девушку, но и обрила. Во время произошедшего один из присутствующих показал раны на своих руках, которые появились после сильных ударов.

На данный момент неизвестно, что стало причиной произошедшего. Это предстоит выяснить правоохранительным органам.

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Как сообщает прокуратура, инцидент произошел в улусе Хойтобэй. Пострадавшая 2008 года рождения.

Сейчас специалисты ведомства проводят проверку, в ходе которой сотрудники выяснят, соблюдали ли органы профилактики требования законодательства о предупреждении преступлений несовершеннолетних. В случае, если для этого будут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.