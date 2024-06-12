Возгорание произошло в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Огонь распространился на 80 квадратных метров. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"Огонь ликвидируют 66 специалистов, работает 23 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало", – рассказали спасатели.



В настоящее время пожарным удалось локализовать пожар.

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В свою очередь, Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МЧС РФ сообщило, что возгорание случилось между первым и вторым этажами административного здания.