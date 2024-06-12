Командир приказал солдатам ремонтировать свой дом вместо боевой техники

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор российскому командиру Никифорову П. Д., который приказал солдатам ремонтировать свой дом вместо боевой техники. С текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

Согласно приговору, Никифоров, будучи временно исполняющим обязанности командира ремонтной роты, со 2 по 24 мая 2023 года привлекал четверых военнослужащих к различным строительным и монтажным работам у себя на участке. Как признался подсудимый, таким образом он хотел сэкономить личные средства.

Согласно показаниям потерпевших, они привлекались к строительным и хозяйственным работам на территории домовладения Никифорова по его приказу около шести раз. В частности, военнослужащие занимались тем, что устанавливали лестницу и отопление, докладывали утеплитель на крышу, осуществляли дезинсекцию крыши, разгружали строительные материалы. Кроме того, один из них привлекался к охране дома командира в ночное время.

Выступивший в качестве свидетеля замком войсковой части пояснил суду, что военнослужащие были назначены в пункт техобслуживания и ремонта для осуществления ремонтных работ воинской транспортной и боевой техники. Так, действия Никифорова привели к увеличению сроков восстановления поврежденной техники, а также дополнительной нагрузке на других военнослужащих, которые были направлены на пункт техобслуживания и ремонта.

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Военный суд признал подсудимого виновным в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 Уголовного Кодекса РФ). Никифорову назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев условно с лишением права занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на 2 года.

Известно, что подсудимый признал себя виновным. Кроме того, согласно распискам потерпевших, он передал каждому из них по 5 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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