Шаровая молния пробила кирпичную стену дома россиянина

Редчайшее природное явление, выглядящее как светящийся в воздухе шар, пробило насквозь кирпичную стену.

Новосибирская семья пострадала от визита в дом шаровой молнии. Хозяин особняка на улице Двинской до сих пор оценивает ущерб, нанесенный шаровой молнией и устраняет последствия.

Сергей М. рассказал журналистам Infopro54, что это случилось поздно вечером 6 июня.

«Жена была в душе, ребенок в своей комнате, а я разбирал постель и собирался ложиться спать. Вдруг неожиданно услышал грохот на крыше. Жахнуло так, что на полгорода было слышно. Затем что-то пролетело у меня прямо над головой и столкнулось с проводом в комнате. Я думал, что нас начали бомбить. Посыпались камни, штукатурка. На первом этаже сработал пожарный извещатель. Я побежал в газовую котельную. Там уже начался пожар. Кое-как дотянулся до трубы и перекрыл газ. Обжег руки», — говорит житель Новосибирска.



Ранее шаровая молния была замечена в селе Малиновка Чистоозерного района Новосибирской области. Пострадала электропроводка, но бытовая техника осталась цела.

Молния убила жителя подмосковной Балашихи

В двухквартирном доме с одной стороны проживают пожилые люди, с другой - семья Гавриловых. Электрический ввод в дом один.

Вот что рассказывал Игорь Гаврилов:

«В третьем часу ночи полыхнула молния, и вдруг в доме как будто кто-то выстрелил из ружья, сама собой засветилась лампочка, в сторону метнулся светящийся шарик. Мы с женой подскочили, увидели, что горит занавеска и чуть оплавлен подоконник. Побежали все проверять, чтобы нигде ничего не загорелось. Со стен местами осыпалась известка. Напугались, конечно. До рассвета не сомкнули глаз, боялись. Утром выяснилось, что не работает вся бытовая техника. Вызвали электриков, оказалось, сгорела вся электропроводка, а техника цела. А вот у соседей телевизор сгорел, не работает».



Шаровая молния — редкое природное явление, выглядящее как светящееся и плавающее в воздухе образование. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления к настоящему времени не представлено. Шаровая молния обычно появляется в грозовую, штормовую погоду; зачастую наряду с обычными молниями.