В Госдуме отреагировали на гибель экс-мера Купянска

Украина сделала террор своей государственной политикой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, первый зампред комитета по обороне Алексей Журавлев в связи гибелью экс-мера Купянска Геннадия Мацегора. По его словам, такая тенденция наблюдается с тех пор, как ВСУ стали терпеть одни только поражения на фронте.

Им нужно хоть каким-то образом поддерживать боевой дух, иначе все разбегутся и думать будут только о том, как сдаться в плен российской армии. Для этого выбран вот такой людоедский способ — убивать на территории России гражданских, до которых только могут дотянуться кровавые руки украинских спецслужб, — констатировал собеседник издания.



СМИ: Экс-мэр Купянска Мацегора умер в московской больнице после покушения

Депутат уверен, что на Украине такими акциями даже гордятся, так что скоро они сами расскажут о произошедшем в одном из ближайших интервью. Еще один повод для того, чтобы все причастные к таким действиям были просто уничтожены без суда и следствия, их причастность к военным преступлениям и доказывать не нужно, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Мацегора умер после того, как на него совершили покушение. Его расстреляли возле дома в Старом Осколе в Белгородской области 8 июня, мужчина ушел из жизни, так и не придя в сознание, в одной из московских больниц.

До этого пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщила о покушении на Мацегору в городе Старый Оскол в Белгородской области, куда он уехал после начала СВО. Ведомство не уточнило, причастно ли оно к нападению. Утверждалось, что бывшего мэра госпитализировали в критическом состоянии, врачи боролись за его жизнь.