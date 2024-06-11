Неизвестный расстрелял людей в офисном центре в США

На фудкорте в офисном центре Атланты произошла стрельба, по предварительным данным, четыре человека погибли. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Предполагается, что стрельбу открыли два человека, огонь велся по посетителям фудкорта. По меньшей мере, преступники сделали десятки выстрелов.

«Предварительно, четыре человека получили ранения», — сообщило городское полицейское управление Атланты.



Там отметили, что один из стрелявших был задержан, второй все еще остается на свободе.

Других подробностей произошедшего пока нет. Информация о пострадавших и их состояние не разглашаются.