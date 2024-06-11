Охранник московского бара сломал обе ноги посетительнице

Охранник бара «Разведка» в Москве сломал посетительнице обе ноги за то, что она хотела воспользоваться уборной после закрытия заведения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По информации канала, инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 9 июня. 29-летняя Анна попыталась зайти в бар, где, по ее словам, еще сидели люди, однако ей помешал охранник. Он заявил посетительнице, что заведение уже закрыто. Девушка решила проигнорировать слова сотрудника и попыталась зайти в «Разведку». По словам потерпевшей, охранник грубо вытолкал ее из помещения, а она не удержалась на ногах и упала.

Падение оказалось серьезным. Травматологи диагностировали у Анны закрытый перелом обеих лодыжек, левой голени со смещением, а также вывих стопы.

Напомним, что 9 июня массовая драка произошла возле бара в Красноярске. В ней приняли участие не менее 10 человек, который успели разбежаться к прибытию сотрудников полиции. Сейчас личности участников устанавливают.