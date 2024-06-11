СМИ: Гендиректора ЧЭМК Ходоровского задержали по подозрению в педофилии

Генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского задержали по подозрению в интимной связи с несовершеннолетними. Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

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— В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности, — говорится в сообщении.



В пресс-службе добавили, что в настоящее время гендиректор ЧЭМК задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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Как сообщили в 74.RU, телефон Ходоровского выключен. В его приемную дозвониться не удалось. В свою очередь на предприятии никак не комментируют информацию о задержании руководителя. Пресс-секретарь ЧЭМК Роман Грибанов подчеркнул, что не может подтвердить информацию о задержании гендиректора предприятия.

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