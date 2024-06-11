Ребенок погиб при сходе сели в дагестанском селе

Шестилетняя девочка погибла при сходе сели в селе Кижани Ботлихского района Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Накануне штормовое предупреждение из-за сильного ветра с ливнями передали в шести регионах Северо-Кавказского федерального округа, в том числе и в Дагестане. В некоторых районах МЧС допускало значительное повышение уровня воды, а в горах возможен сход селей.

Одна из волн камней и грязи стала причиной гибели ребенка. По информации канала, сель сбила девочку с ног и утащила с собой. Ее тело удалось найти в 6 км от населенного пункта.

Отмечается, что непогода также повредила дороги и постройки в селах Риквани и Зило — там прошли сильные ливни. Как добавляет «КП», сошедший 10 июня селевой поток накрыл автомобильную дорогу «Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка». Это единственный транспортный путь, соединяющий территории друг с другом.