У российского самолета при разбеге на ВВП разрушилась часть колеса

У самолета российской авиакомпании при разбеге на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в аэропорту ОАЭ разрушился пневматик колеса. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

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Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Дубая в Москву Boeing 737 со 141 пассажиром 9 июня. Сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы экипаж ощутил необычную вибрацию на борту лайнера.

После с пилотами связался руководитель полетов эмиратского аэродрома и сообщил о найденных на ВПП частей покрышек самолета после его взлета.

«Все системы самолета работали штатно и командир воздушного судна принял решение следовать в пункт назначения», — пишет источник.



Почти за час до приземления лайнера в Шереметьево объявили сигнал «Тревога» код синий. При заходе на посадку экипаж выпустил шасси, выполнил пролет над полосой, чтобы диспетчеры осмотрели судно на предмет возможной неисправности, и ушел на второй круг. Визуально никаких повреждений с земли обнаружено не было, после чего Boeing благополучно сел в столичной авиагавани.

«После освобождения ВПП командир принял решение отключить двигатели и вызвал буксировочный тягач для постановки самолета на место стоянки», — говорится в сообщении.



На послеполетном осмотре специалисты обнаружил частичное разрушение пневматика первого колеса на основной стойке шасси.

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Более того, они увидели многочисленные вмятины на одном из крыльев лайнера. Судно отстранили от полетов для устранения повреждений. Росавиация квалифицировала событие как авиационный инцидент и приступила к его расследованию.

Ранее сразу девять Sukhoi Superjet 100 за день получили сильные порезы колес шасси. Представители одной из российских авиакомпаний доложили в Росавиацию об аномалии, настигнувшей почти десяток пассажирских лайнеров.