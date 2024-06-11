Самолет экстренно сел на трассу в российском регионе

Легкомоторный самолет экстренно сел на трассу Кола — Толла в Мурманской области. Об этом сообщили в западном межрегиональном СУ СК на транспорте в Telegram.

Как рассказали следователи, на борту самолета находились два члена экипажа. Уточняется, что они не пострадали.

«Самолет повреждений не получил, потерпевших нет. Предварительная причина посадки — отказ двигателя», — сообщили в СК на транспорте.



По факту случившегося начата проверка.

Ранее сегодня, 11 июня, сообщалось, что в горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в безлюдной местности, благодаря чему разрушений удалось избежать. На борту, предварительно, находились два человека — оба не выжили.