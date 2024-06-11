Преображенский суд Москвы назначил девять лет лишения свободы бывшему начальнику филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергею Харитонову за получение взятки в размере 65 млн рублей. ТАСС

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы Харитонов Сергей Николаевич признан виновным в совершении преступления (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил Харитонову наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Уже бывший заместитель Харитонова — Митюрев Роман также признан виновным в совершении преступления <…> назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет», — передают в пресс-службе суда. Ura.Ru

Уголовное дело против них было возбуждено осенью 2022 года. По данным следствия, Харитонов и Митюрев получили взятки при проведении закрытого конкурса по предоставлению услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности ведомственной котельной. Lenta.ru