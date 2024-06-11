Свадебный кортеж задержали в Балашихе за стрельбу

Полицейские задержали в Балашихе свадебный кортеж за стрельбу в воздух. Об этом во вторник, 11 июня, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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По ее словам, 10 июня местные жители сообщили в полицию о стрельбе на Реутовской улице. Выяснилось, что в этот момент по автодороге «Москва — Нижний Новгород» ехал свадебный кортеж. Пассажиры одной из машин несколько раз выстрелили в воздух из пистолета.

В результате произошедшего никто не пострадал, однако стрелявших задержали и доставили в полицейский отдел. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Другой случай произошел на северо-востоке столицы. Мужчина открыл огонь из пневматического оружия из окна квартиры. В результате пострадали два человека, пули также попали в общественный транспорт.