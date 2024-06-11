Названо количество предотвращенных терактов в центре России с начала СВО

С начала 2022 года в центральной части России предотвращено 134 теракта, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Также, как отмечается, правоохранители пресекли подготовку выходцами из стран Центральной Азии восьми терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей.

С начала проведения СВО правоохранительными органами на стадиях приготовления предотвращено 134 террористических преступления. Пресечена деятельность 32 ячеек МТО, не допущено совершение восьми терактов на государственных объектах и в местах массового пребывания людей, подготовку которых осуществляли выходцы из стран Центральноазиатского региона, - говорится в сообщении.

