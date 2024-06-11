В подконтрольном Киеву Запорожье застрелили чиновника горсовета

Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту убийства чиновника горсовета подконтрольного Киеву Запорожья. Как сообщает агентство РБК-Украина, неизвестный расстрелял директора департамента правового обеспечения Максима Денщика из автоматического оружия 11 июня утром.

Как указывает издание "Страна", в начале мая Денщик заявил о давлении со стороны главы администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Ивана Федорова и об угрозах расправы, а вскоре был отстранен от исполнения обязанностей. Отмечается, что Федоров требовал от Денщика уволиться по собственному желанию, а затем отстранил его на основании некоего анонимного письма.

Нападение на Денщика произошло в центре города. По данным полиции, убийца подошел к чиновнику и произвел четыре выстрела в живот, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован и через несколько часов умер в реанимации.

Ведется розыск преступника.