В Москве таджикские строители одного из многоквартирных домов не смогли поделить между собой индивидуальный заказ по внутренней отделке квартиры для одного из жильцов, что привело к массовой драке. В результате ножевые ранения получили двое. Об этом сообщает Baza.

«Рабочие бегали по двору дома, а часть забежала в подъезд, где и случилась поножовщина. Строители оставили после себя лужи крови. Ножевые ранения получили двое человек», — передают авторы канала.



Отмечается, что один из пострадавших получил ножевое ранение в паховую область, у второго же — открытая рана бедра Оба госпитализированы. Подозреваемый в поножовщине был задержан в аэропорту при попытке покинуть Россию.

Мигранты устроили массовую драку в российском ТЦ

Местные жители подчеркнули, что рабочие-мигранты проводят строительные работы в новостройке. Однако, по их словам, зачастую те предлагают недавно заселившимся индивидуальные услуги по отделке квартир. Именно тот факт, что рабочие не поделили один из заказов и привел к массовой драке, уточнили авторы канала, ссылаясь на жителей дома.

В России в настоящий момент проходит миграционная реформа. Как рассказал российский президент Владимир Путин, стране нужны, в первую очередь, те мигранты, кто имеет определенные профессиональные компетенции, а также владеет русским языком.