Суд Москвы арестовал грузинскую снайпершу

Военнослужащая «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, участвующая в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, заочно заключена под стражу Басманным судом Москвы.

Снайперше заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» Уголовного кодекса России, следует из электронной картотеки суда, передает ТАСС.

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Иванеишвили родилась 25 января 1995 года в Грузии, после окончания школы поступила на службу в грузинские вооруженные силы, прошла снайперскую подготовку. В 2016 году принимала участие в миссии НАТО «Решительная поддержка». В 2022 году Иванеишвили вступила в «Грузинский национальный легион» – подразделение ВСУ, состоящее из наемников из Грузии.

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