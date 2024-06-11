ФБР расследует дело о серийных убийцах среди дальнобойщиков

На протяжении многих лет ФБР занимается расследованием дел об убийствах, совершенных американскими дальнобойщиками. Как сообщает Daily Mail, за последние десятилетия под прикрытием грузоперевозок такие преступления могли совершить от 400 до 500 водителей.

По оценкам Инициативы по серийным убийствам на шоссе ФБР на основных межштатных магистралях в США пропали или были найдены мертвыми 850 женщин. Как сообщает глава Инициативы Кэтрин ДеВейн, решающую роль в расследовании играют судебно-медицинские доказательства, позволяющие определить характерные черты действий каждого из преступников.

Отмечается, что большинству дальнобойщиков в США от 45 до 54 лет, многие из них признаются, что регулярно выпивают и употребляют наркотики. В настоящий момент в американских тюрьмах находятся 25 дальнобойщиков, осужденных за убийство.