Экс-бандит признался в убийстве девушки на глазах у сутенера в 1997 году

В Санкт-Петербурге задержан 56-летний житель Карелии, подозреваемый в убийстве 19-летней девушки, оказывающей интимные услуги, передает «Фонтанка». Убийство произошло 8 марта 1997 года. Мужчина убил девушку на глазах у сутенера.

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Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Его возмутило условие сутенера, согласно которому выбор девушки может проходить исключительно на улице. Вместе с сутенером к дому на «Жигулях» подъехали три девушки. Злоумышленник выстрелил в автомобиль из пистолета ТТ. Одна из девушек получила сердце и скончалась на месте.

47news пишет, что мужчина был участником ОПГ. После убийства он уехал из Санкт-Петербурга в Карелию и там смог заполучить поддельный паспорт. Всю последующую жизнь он вел под именем Юрия Польгова из Алании.

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По данным 47news, перед убийством в 1997 году мужчина пытался рассчитаться с сутенером не деньгами, а гранатой. Он сунул ему в руку гранату РГД и спросил, хватит ли этого для окончательного расчета.

Последние годы мужчина жил в Санкт-Петербурге с семьей, воспитывал детей и зарабатывал малым ремонтом.

Ранее в Моске 37-летний Алексей Варакин несколько раз ударил ножом девушку, оказывающую интимные услуги, после того, как она подняла стоимость услуг при встрече. Известно, что ранее девушка и мужчина были парой, жили вместе в квартире на Мукомольном проезде. Перед смертью девушка успела по видеосвязи позвонить подруге и сообщить, что ее убивают.