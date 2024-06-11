В Петербурге задержали мужчину, которого разыскивают сразу в двух странах

Возле Московского вокзала в Санкт-Петербурге 10 июня около 15:00 задержан 22-летний россиянин в международном розыске. Инициаторами были две страны: Азербайджан и Беларусь.

По предварительным данным, четыре года назад в Баку ныне задержанный участвовал в хищении электронных баз данных сотовых операторов. Ущерб оценен примерно в 7 млн рублей. Чуть позже подозреваемый контактировал с двумя гражданами Беларуси в Минске и Лиде. Он уговаривал их инвестировать в свой бизнес, обещая вернуть дивиденды. Ему передали около 55 тысяч рублей.