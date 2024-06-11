Банду чиновников и правоохранителей задержали за воровство из бюджета

Силовики задержали в Карачаево-Черкесии банду, состоящую из высокопоставленных чиновников и правоохранителей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, преступники украли из бюджета около 60 млн рублей.

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По версии ведомства, подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства КЧР». Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Членов группировки задержали.

«У членов группы обнаружены и изъяты вещественные доказательства, указывающие на их противоправную деятельность», — добавили в ФСБ.



На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают выявлять иные эпизоды преступной деятельности группировки. Имена задержанных, их должности и количество в ФСБ не уточнили.