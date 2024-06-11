Обещающего вылечить аутизм врача уличили в мошенничестве

Родители обвинили в мошенничестве московского врача, который якобы способен лечить аутизм. Сам врач уверен, что таким образом одна из мам пытается «добиться его внимания», пишет Telegram-канал SHOT.

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Мама одного из пациентов московской клиники рассказала каналу, что они с мужем привезли сына на лечение из Тюмени. Врач предложил им три этапа для стабилизации состояния ребенка: капельницы, витамины и диету. И, если понадобится, пересадку стволовых клеток. Оплата лечение должна была составить 12 млн рублей в год.

Однако уже на этапе капельниц ее сыну стало плохо, он начал задыхаться, и Екатерина вызвала скорую прямо в частную клинику. Малышу помогли, государственные врачи объяснили родителям, что дозировка препарата в капельнице была сделана, как для взрослого человека.

По словам Екатерины, она успела заплатить за лечение около 120 тысяч. Из этой суммы ей вернули только 20 тысяч.

После произошедшего Екатерина нашла других родителей, недовольных оказанными клиникой услугами. При этом для лечения они продавали машины, квартиры или брали кредиты.

Сейчас родители создали петицию, которую подписали уже около двух тысяч человек, и готовят коллективную жалобу в Министерство здравоохранения и прокуратуру.

Сам врач отметил, что лечением детей с аутизмом он занимается уже 6 лет, у него есть много статей и научных работ на эту тему, а скандал связан с тем, что он свободный мужчина и таким образом одна из активисток якобы «добивается его внимания».

Ранее жительница Москвы обвинила оперировавшего ее хирурга во врачебной ошибке, из-за которой ей удалили здоровую маточную трубу вместо воспаленной, что привело к бесплодию. При этом воспаленный орган ей вырезали только через семь дней после первой операции, когда в маточной трубе скопился гной и развился перитонит.