Дизентерию и ротавирусы выявили в дагестанском городе после отравления водой

Анализы водопроводной воды в Буйнакске, где массово отравились люди, выявили наличие в ней возбудителя дизентерии, ротавирусов и норовирусов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

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Эпидемиологическое расследование установило, что вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. После аварии случился «подсос» от неорганизованных стоков, которые проходили в непосредственной близости от трубопровода.

В Роспотребнадзоре добавили, что выявленный типаж возбудителей характерен для водной вспышки. Анализы продолжаются, на более точное исследование воды потребуется еще несколько дней.

Напомним, что с 7 июня в медицинские учреждения Буйнакска начали обращаться люди с признаками отравления. По последней информации, с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали уже 84 человек. Выяснилось, что все они употребляли питьевую воду из водопровода.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания МУП «Буйнакскводоканал» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Проводятся обыски. Жителей призвали пить только кипяченую и бутилированную воду.