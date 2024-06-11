Француз умер при попытке попасть на Байконур

Один из пытавшихся нелегально пробраться на территорию космодрома Байконур в Казахстане граждан Франции скончался от обезвоживания. Об этом рассказал РИА Новости источник на космодроме.

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По его словам, инцидент произошел накануне, когда двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию охраняемого объекта.

«Они избрали «классический» путь – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», - пояснил источник издания.



Он отметил, что второй француз не смог самостоятельно оказать помощь своему товарищу и пошел к трассе, надеясь поймать машину. Пока он это сделал, пока объяснил, что случилось, его спутник «скончался от обезвоживания».

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Ранее на Байконуре были задержаны трое туристов из Испании. Они объяснили свое нахождение на охраняемом объекте желанием взглянуть на «Буран». На них был составлен административный протокол по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.