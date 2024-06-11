Француз умер при попытке попасть на Байконур
Один из пытавшихся нелегально пробраться на территорию космодрома Байконур в Казахстане граждан Франции скончался от обезвоживания. Об этом рассказал РИА Новости источник на космодроме.
По его словам, инцидент произошел накануне, когда двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию охраняемого объекта.
«Они избрали «классический» путь – вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», - пояснил источник издания.
Он отметил, что второй француз не смог самостоятельно оказать помощь своему товарищу и пошел к трассе, надеясь поймать машину. Пока он это сделал, пока объяснил, что случилось, его спутник «скончался от обезвоживания».
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Ранее на Байконуре были задержаны трое туристов из Испании. Они объяснили свое нахождение на охраняемом объекте желанием взглянуть на «Буран». На них был составлен административный протокол по статье о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.